A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) saranno trasmessi i risultati del sondaggio lanciato durante la puntata di lunedì 2 maggio e a cui hanno partecipato circa 50.000 persone. Oltre a queste, centinaia e centinaia di telespettatori hanno voluto esprimere il loro apprezzamento in maniera più articolata via mail. Alla domanda “Nonostante le intimidazioni dell’Agenzia delle entrate, Striscia, continuando a mostrare le testimonianze dei contribuenti, ha reso un servizio pubblico?”, ha risposto “sì” il 98% dei votanti e “no” il 2%, confermando così che le inchieste e le interviste di Striscia sul Fisco sono considerate, dalla stragrande maggioranza dei telespettatori, un’utilissima denuncia e non un atto di diffamazione, né tantomeno un’istigazione a delinquere, come sostiene invece l’Agenzia delle entrate.



