Francesca Manzini è la nuova conduttrice di Striscia la notizia. L’imitatrice, ormai da diverse settimane tra i volti abituali del tg satirico di Antonio Ricci grazie al deepfake di Mara Venier, entra ufficialmente a far parte della nostra grande famiglia e debutta dietro il bancone dal 2 marzo al fianco di Gerry Scotti.



Francesca, nata a Roma nel 1990, si è già fatta notare in ambito sia televisivo che radiofonico. Da imitatrice ha infatti partecipato a diversi programmi, da RDS a Grand Hotel Chiambretti a Mai dire talk.



Al cinema ha recitato in Benedetta follia, pellicola del 2018 di Carlo Verdone, mentre in canto e ballo si è cimentata grazie al programma Amici Celebrities del 2019.



“Ho pensato che fosse uno scherzo. La prima cosa che ho fatto subito dopo aver ricevuto la notizia è stata chiamare il mio fidanzato Juan e dirgli tutto”, ci ha raccontato a caldo.



La stessa Francesca, infatti, ha ricevuto la notizia con una sorpresa preparata nello studio di Striscia, dove è stata convocata nella convinzione di dover registrare un nuovo video deepfake. Il video della sua reazione sarà mandato in onda durante una delle prossime puntate, intanto ecco cosa ci ha detto subito dopo aver ricevuto la notizia dietro le quinte.