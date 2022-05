Strisce gialle cercasi

Ad Aversa (CE) una cooperativa sociale, che si occupa sia di trasporto per disabili sia di attività ludiche, denuncia la mancanza di strisce gialle fuori la loro sede. A dare voce a questa richiesta è la presidente della struttura, nonché mamma di un ragazzo disabile, che si appella all’amministrazione comunale, ma tra solleciti e richieste non ha ricevuto risposta.

La cooperativa si occupa anche di trasportare ragazzi presso ospedali e altri centri specializzati, per cui lo stallo giallo è fondamentale; la presidente tuona: “Ogni volta - nei pressi della nostra struttura – non riusciamo a trovare un posto libero per la sosta del furgone e quindi di effettuare il carico/scarico di persone anche in carrozzella…il sociale dovrebbe avere la priorità in un governo cittadino” .

Il tema delle strisce gialle è sempre caro a Striscia, infatti Brumotti si occupa di “ammendare” chi occupa i posti dei disabili.