Striscia la notizia, condannato il primario Gian Antonio Favero

Condanna definitiva per il primario di odontoiatria Gian Antonio Favero, in seguito al caso sollevato proprio da Striscia la notizia nel 2012, come riporta il Corriere del Veneto. Il medico dirottava i pazienti dall'ospedale alle sue cliniche private, come evidenziato dai servizi di Moreno Morello.



Gian Antonio Favero, dopo una condanna in primo grado, un'assoluzione in secondo grado e una sentenza della Corte suprema di Cassazione che annullava l'assoluzione, "ha ripetuto il processo in Appello dove ha patteggiato un anno di pena e una provvisionale all'ospedale di 100 mila euro. Favero ha rinunciato al ricorso in Cassazione".