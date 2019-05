Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna un Tapiro d’oro a Belén Rodriguez e uno a Stefano De Martino dopo che sono stati rinviati a giudizio per la presunta aggressione, avvenuta nel 2012 a Ponza, ai danni di due fotografi. La showgirl argentina e il ballerino ora rischiano fino a tre anni di carcere.

Belén, raggiunta da Staffelli, dice: «Se ne stanno occupando i legali». L’inviato chiede se è vero il ritorno di fiamma con De Martino. La showgirl risponde: «Non parliamo di questo argomento. Porta sfiga». Staffelli incalza: «In questi casi uno si risposa?». E lei: «Non ce ne sarà bisogno perché non è mai arrivata la richiesta di divorzio». Belén poi regala a Staffelli un mini Tapiro d’oro per la pazienza negli appostamenti.



Il tapiroforo intercetta anche Stefano De Martino, che sul rinvio a giudizio dichiara: «Spero si risolva presto. Purtroppo la giustizia italiana interviene in tempi troppo lunghi, quindi si protraggono storie inutili». E alla domanda sul riavvicinamento con Belén il ballerino risponde: «Non tutti i divorzi vanno a buon fine».