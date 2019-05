Questa sera, mercoledì 6 febbraio 2019 febbraio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Dario Ballantini nei panni del premier Giuseppe Conte svela i veri fan di Claudio Baglioni.



«Devo difendere Claudio Baglioni. Baglioni non è un uomo di sinistra, questa è un’infamia propalata da Fabio Fazio – spiega Ballantini travestito da premier – Fin dai suoi esordi, Claudio ha scaldato i cuori con la fiamma tricolore». E infatti Maurizio Gasparri e Alessandro Sallusti sono veri appassionati di Baglioni.



Sallusti racconta: «Caro Baglioni, ti diranno sei una frana ma io a questa cosa non ci ho mai creduto. Ho tutti gli album di Baglioni ma ai concerti vado poco». Gli fa eco Gasparri: «Sono amico di Claudio Baglioni, lo stimo, conosco le sue canzoni a memoria, lo conosco personalmente da molti anni e quindi ho una stima sincera. Non mi sono perso un suo concerto fatto a Roma da vent’anni. Quindi sono realmente un fan».



Ballantini infine precisa: «Questi sono i suoi veri passerotti, non fan improvvisati e accoccolati per moda e convenienza, come quei rottamati dei rottamatori».