Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Riccardo Trombetta è a Ostia (Roma) per raccontare la storia di una commerciante, che ha subito oltre 30 furti negli ultimi 2 anni dopo aver sfrattato un membro del clan Spada.



La commerciante, Carmela, racconta all’inviato di Striscia: «Nel 2016 ho dato in gestione un locale a un signore, che aveva alle spalle Armando Spada», dell’omonimo clan. Ogni volta che la donna provava a riscuotere l’affitto veniva minacciata. Così decise di sfrattare e denunciare l’affittuario. Ma le intimidazioni non si placarono: «Se non ritiri lo sfratto finisce male. Intorno a te c’è la polvere da sparo». Il 25 gennaio 2018 vengono arrestati 32 appartenenti al clan Spada.



Dopo la denuncia e gli arresti, i furti si sono intensificati: «Non si è risolto niente. Una notte ho subito tre furti in tre miei locali». E ancora: «Qualche mese fa, nel bar dove avevo sfrattato i gentiluomini del clan, è arrivata una busta gialla che all’interno aveva un proiettile».