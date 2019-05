Striscia la notizia, Tapiro d'oro a Raffaella Carrà

Sabato 13 ottobre, all’Auditorium di Roma, Raffaella Carrà è stata insignita, a nome di Re Felipe VI di Spagna, dell’onorificenza di Dama al Orden del Mérito Civil, una delle più alte onorificenze spagnole, in quanto icona di libertà.



L'icona della tv italiana è stata poi intercettata da Valerio Staffelli per ricevere il Tapiro d'oro: «È un premio che mi ha fatto particolarmente piacere. Per le istituzioni italiane sono invece un milite ignoto». E quando l’inviato di Striscia ha provato a lanciare un appello al presidente Mattarella e alle istituzioni italiane, la Carrà lo blocca: «Non devi chiedere niente a nessuno: il bene che mi vuole la gente è il riconoscimento più grande».