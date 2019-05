Sul sito di Striscia la Notizia www.striscialanotizia.it è disponibile il video integrale del terapista di coppia saudita Khaled Al-Saqaby. Alcuni stralci della registrazione mandati in onda dalla maggior parte degli organi d’informazione mostravano il dottore intento a raccontare come fosse giusto per un uomo dell’Islam picchiare la propria donna. L’inviata del Tg satirico Rajae Bezzaz, invece, dopo aver controllato le fonti e aver recuperato il video integrale, ha dimostrato che le immagini trasmesse da diversi telegiornali erano state decontestualizzate dal filmato di Al-Saqaby, che in realtà affronta il problema della violenza sulle donne nel mondo islamico affermando: «Se tu, caro marito, stai mostrando i muscoli alla tua donna, ricorda che Allah è molto più forte di te. Non c’è prepotenza che non sarà ripagata con la stessa moneta. Un uomo dotato di umanità, bontà e gentilezza non tratta la madre dei suoi figli in modo da farle male».



CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO