Va sottolineato che il provvedimento approvato non riguarda tutte le tipologie, ma solo quelli biodegradabili e compostabili (che costano comunque più cari di quelli comunemente in mercato).



Boldrini ha definito l’abbassamento dell’Iva «una prima risposta al problema posto con determinazione dall'intergruppo delle deputate in merito all'abbassamento dell'Iva sui prodotti sanitari e igienici femminili».



Una semi-vittoria che arriva dopo anni di battaglie e dopo l’ennesima bocciatura che era arrivata lo scorso 12 novembre, quando l’emendamento era stato dichiarato inammissibile prima di essere poi riammesso due giorni dopo.



L’emendamento approvato, però, non è quello della deputata PD bensì quello proposto dalla collega 5 Stelle Vita Matrinciglio.



Il taglio sarà così applicabile solo per dei prodotti specifici, cioè quelli che dovranno decomporsi in breve periodo – sei mesi per i bio e tre mesi per i compostabili.

Sui social c’è chi non si accontenta e anzi, fa notare come si tratti solo di un contentino e di un provvedimento che agevolerebbe solo certi marchi difficili da trovare.



Per il viceministro dell’Economia Laura Castelli però «si tratta di un grande risultato, cui abbiamo lavorato intensamente con il Parlamento in questi anni. Un segnale di civiltà, con una visione green. Sono molto contenta».





Redazione web Striscia la notizia