Tapiro d'oro a Giuseppe Conte: "Dimissionario, ma ancora presidente"

Il presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte riceve il Tapiro d’oro di Striscia la notizia.



Intercettato da Valerio Staffelli fuori da Palazzo Chigi, Conte ha specificato: «Dimissionario, ma ancora presidente per qualche giorno. Sono onorato di aver servito il mio Paese e terminare con un Tapiro mi rinfranca, durante tutto il mandato mi sono chiesto: come mai non mi arriva?».



Su Matteo Renzi dice: «È un interlocutore politico, un senatore della Repubblica e fa la sua politica». Mentre su Mario Draghi ammette: «Persona stimabile e di prestigio».



L'ombra di Draghi aleggiava già da prima di Natale, un presagio diventato realtà.