Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro alla campionessa Sofia Goggia, che dopo una caduta che le è costata la frattura della tibia ha dovuto rinunciare ai Mondiali di sci alpino 2021 di Cortina d’Ampezzo.



Intercettata all’uscita dalla palestra, a Curno (Bergamo), la sciatrice ha ritirato il Tapiro: «Sarà l’unico premio d’oro che vincerò quest'anno. Spero di ottenere il prossimo per meriti sportivi». Sui tempi del suo ritorno in pista, Goggia è fiduciosa: «Due mesetti. Quando guarirò farò di tutto per rimettermi in forma il prima possibile».



Per la campionessa azzurra si tratta del secondo Tapiro d'oro, dopo quello conquistato nel 2019 per un bizzarro incidente d'auto in cui era rimasta coinvolta.