Da lunedì 13 giugno, su Canale 5 torna l’immancabile appuntamento con Paperissima Sprint, varietà estivo di Antonio Ricci. Dopo il successo delle passate edizioni, alla conduzione ci sarà per il quarto anno consecutivo l’affiatata squadra formata da Vittorio Brumotti (veterano: è alla sua decima volta), le ex Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva e il Gabibbo (presenza fissa dal 1990). La formula, sempre vincente, resta la stessa: nuovi sketch, inediti filmati di papere, gaffe ed errori tv da tutto il mondo.



Anche quest’anno i telespettatori potranno inviare filmati al sito www.paperissima.mediaset.it.



L’appuntamento con Paperissima Sprint (Canale 5, ore 20.35) è tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) e per tutta l’estate al posto di Striscia la notizia.



Paperissima Sprint è un programma di Antonio Ricci scritto con Lorenzo Beccati e con Alessandro Meazza, Fabio Nocchi e Carlo Sacchetti. La regia è affidata a Mauro Marinello.



PAPERISSIMA SPRINT IN PILLOLE



1. IL DEBUTTO NEL 1990

Risale al 1990 la prima edizione di Paperissima Sprint, andata in onda su Italia 1 come uno speciale del già esistente programma di prima serata Paperissima. Nel 1995 si trasferisce su Canale 5, dove è rimasto per 27 anni.



2. DA EVA HENGER A SERENA GRANDI

Il Gabibbo è l’unica presenza fissa del programma dalla prima puntata a oggi. Tra i conduttori che si sono susseguiti, stagione dopo stagione: Mike Bongiorno, Michelle Hunziker, Serena Grandi, Miriana Trevisan, Naike Rivelli, Antonella Mosetti, Eva Henger, Edelfa Chiara Masciotta, Juliana Moreira, Giorgia Palmas, Vittorio Brumotti, Valeria Graci, Alessia Reato, Maddalena Corvaglia, Roberta Lanfranchi, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.



3. 7 VELINE AL TIMONE

Sono sette le ex Veline che hanno condotto Paperissima Sprint, ma la prima coppia di Veline di Striscia la notizia ancora in carica a condurre il divertente varietà di Antonio Ricci è stata quella formata dalle Veline dei record Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Questo è il loro quarto anno consecutivo.



4. 100% BRUMOTTI FA 10

L’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti esordisce come conduttore a Paperissima Sprint nel 2011, anche se la sua prima apparizione nel programma risale al 2010. Quest’anno condurrà il varietà estivo di Antonio Ricci per la decima volta (non consecutiva).



5. DAL “BALLO DEL QUA QUA” A “FRITTO MISTO”

La sigla della prima edizione era “Il ballo del qua qua”, l’attuale sigla “Fritto misto” esiste dal 1997 ed è interpretata dal Gabibbo.



6. COME TI CATALOGO LE PAPERE

Visto l’enorme numero di papere disponibili, queste vengono catalogate sulla base di molti fattori, come per esempio gli elementi della natura e le situazioni meteorologiche (neve, mare, vento, fuoco, ecc.), i protagonisti (bimbi, sposi, atleti, animali, ecc.), gli eventi (nozze, feste di compleanno, ecc.), le location (piscine, cantieri, fattorie, spiagge, ecc.) e tipi di mezzi di trasporto (moto, auto, trattori, ecc.).



7. A SPASSO PER IL BELPAESE

Dal 2005 il programma non viene girato solo negli studi televisivi, ma pure all’aperto in location esterne, al mare e in montagna nelle più belle località d’Italia. Nell’estate 2015 a far da sfondo ai conduttori un evento speciale: l’Expo di Milano.



8. 150 FILMATI AL GIORNO

La redazione di Paperissima Sprint nel periodo estivo riceve circa 150 filmati inediti al giorno.



9. OLTRE 270 SKETCH

In questa edizione i conduttori recitano in oltre 270 diversi sketch inediti, in ben 30 differenti ambientazioni: dal palco dei Måneskin a quello di Tale e Quale Show, dai set di film famosi alla preistoria e molto altro.



10. INDIMENTICABILE MIKE

L’8 settembre 2009 il varietà estivo è andato in onda con il titolo Paperissima Sprint Superspecial Mike: un tributo alla carriera di Mike Bongiorno (deceduto quel giorno) con le gaffe, le battute, lo stile, l’indimenticabile lite con Vittorio Sgarbi e la sua conduzione di Paperissima Sprint nel 2001, un evento storico di cui si occupò anche l’International Herald Tribune. La puntata è stata replicata nel 2019, a dieci anni dalla morte del conduttore.



