Totti e Noemi, il debutto sui social: la vendetta del Pupone

Il 12 ottobre il capitano e la sua nuova fidanzata Noemi si sono concessi un’allegra soirée in compagnia di altri amici, in un locale a Ponte Milvio. A confermarlo sono le storie su Instagram pubblicate e ricondivise dal pupone che sembra volere, senza alcun dubbio, sbandierare al mondo intero, la sua love story tanto discussa.

Totti e Noemi vivono il loro amore impassibili alle critiche

Eccoli a cena fuori, tra musica e allegria: Francesco e Noemi sulle note di “Grazie Roma” che ballano e ridono, ripresi dall’amico Alex Nuccetelli , (galeotto per il loro incontro). Entrambi appaiono radiosi ma anche un po' imbarazzanti, sapendo già, che quel video diventerà virale. Nel frattempoa trovare un nido adatto a coronare il suo sogno d’amore. Infatti, pare che andrà a vivere in un lussuoso condominio in piazza Jacini, così da essere più vicino alla sua fidanzata. Non si parla ancora di convivenza, ma è solo una questione di tempo.Così, come procede a gonfie vele la sua relazione, continua, inondata da critiche, la separazione da Ilary Blasi. Il 14 ottobre, infatti, è previsto lo, dove si terrà l’udienza per discutere degli orologi e delle borse che i due si sarebbero sottratti a vicenda: teatrino che ha fatto tanto ridere e discutere il popolo italiano.D’altronde ormai tra la conduttrice e il pupone è una vera barzelletta: Ilary come provocazione, dopo aver portato via al ex marito la sua collezione di Rolex , aveva pubblicato un video ironico davanti al negozio di orologi, prendendo pure una multa per auto in sosta vietata. Ma Totti nonostante l’ennesima istigazione, che è stata enfatizzata anche da Striscia la Notizia con un bel tapiro , è rimasto appunto impassibile: “sto sopra le parti” ha detto lui, non dando peso alle ripicche della furiosa Ilary e nemmeno agli haters.