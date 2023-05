Napoli. Ultimo gira in tre su uno scooter: nessuno ha il casco

Il cantante è stato immortalato in un filmato che è stato pubblicato su TikTok ed è diventato virale. Anche se è stato rimosso, non sono mancate le polemiche e le critiche. Il video.

In tre su uno scooter e nessuno indossa il casco. Il protagonista di questa vicenda è Ultimo, che domenica 28 maggio è stato immortalato a Napoli, mentre girava sul motorino per le vie dei Quartieri Spagnoli. Il video è stato ripreso dall’uomo seduto dietro sul mezzo di trasporto ed è stato poi postato su TikTok, dove è diventato virale e ha scatenato le polemiche degli avventori del web. Il filmato è stato rimosso dal social, ma il cantante romano è comunque finito al centro delle critiche. Al momento però nessun commento alla vicenda è stato rilasciato dall’artista.

Ultimo e il suo legame con Napoli

Non è nuovo il legame che unisce Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, con la Campania e con Napoli, che considera la sua seconda città. Infatti, il cantante ha di recente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove ha raccontato di avere un rapporto speciale con quel luogo e che la madre è campana. «Parlo anche un po’ il dialetto», ha aggiunto, «Ho ancora la nonna paterna, Gina: ha 95 anni, abbiamo un bellissimo rapporto».

Anche Jovanotti infrange le regole della strada

Ma Ultimo non è di certo il primo artista che infrange le regole della strada. L’1 marzo Max Laudadio, per la rubrica “Vip alla guida” era andato a fare visita a Saturnino Celani. Il fedele bassista di Jovanotti e quest’ultimo si erano infatti resi protagonisti di un illecito stradale a Milano. Erano passati con il rosso a bordo di un motorino. L’inviato aveva allora proposto a Saturnino di scusarsi esibendosi in una particolare performance riparatrice dal titolo Non lo faccio più.