Vittorio Brumotti e la sua troupe inseguiti e aggrediti a Vicenza. Dopo aver rischiato grosso a Pescara, in occasione del servizio al Ferro di Cavallo, il nostro inviato ha deciso di documentare la situazione di degrado e spaccio a Campo Marzo quando è stato preso di mira.



Gli operatori e il biker si trovavano nei pressi della stazione ferroviaria, da tempo rinomato luogo di incontro tra spacciatori e acquirenti. La loro presenza non è passata inosservata e quando Brumotti ha cercato di intervistare alcuni giovani e riprendere alcuni tossicodipendenti lì nei paraggi la situazione è degenerata.



Alcuni dei presenti si sono scagliati contro di lui e la sua troupe, rompendo le telecamere e lanciando diverse pietre, come potete vedere dal video che vi mostriamo in anteprima qui sotto e che potrete vedere per intero lunedì sera a Striscia la notizia.