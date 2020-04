Vittorio Brumotti aggredito dai pusher a Milano, l'anticipazione

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Vittorio Brumotti documenta lo spaccio di droga che avviene davanti alla stazione centrale di Milano, nonostante le restrizioni imposte dal Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus.



L’inviato di Striscia, che proprio a causa delle misure anti-covid fa le riprese da solo, senza l’ausilio della troupe, ha immortalato decine di spacciatori che continuano a vendere droga e, in barba a tutte le limitazioni, girano senza mascherina, si riuniscono, si abbracciano e si baciano. Dalle immagini del Tg satirico di Antonio Ricci si vede anche il viavai in un negozio di sigarette elettroniche della zona, dove probabilmente i pusher fanno rifornimento di droga.



Quando alcuni spacciatori si accorgono della presenza di Brumotti, lo insultano e lo aggrediscono con lanci di sassi. Poco dopo intervengono le Forze dell’Ordine che bloccano gli aggressori.



La scorsa settimana l'inviato aveva documentato una situazione analoga anche a Padova, dove la sua presenza aveva destato scalpore.