Vittorio Sgarbi: arrivano le scuse a Barbara D’Urso

A seguito della nota litigata con Barbara D’Urso e della sua espulsione dai programmi Mediaset, Vittorio Sgarbi fa le sue scuse alla conduttrice.



Il critico sembrava ormai deciso a voler denunciare la conduttrice di canale 5, ma adesso fa un passo indietro. Su Il Giornale è stata pubblicata una lunga lettera di Sgarbi in cui ha reso note, ancora una volta, le dinamiche dell’incontro e della discussione avvenuta a Live non è la D’Urso. Nel commento, ha insistito sulla questione spinosa riguardante il significato della parola “raccomandata”:



“Intendo rivendicare, caro Direttore, il significato primario di raccomandazione, che è evidentemente malinteso o equivocato. «Raccomandare» è esattamente, come declina, (…), la Treccani: (…) Affidare ad altri persona o cosa che sta molto a cuore, pregando o esortando caldamente di soccorrerla o proteggerla o custodirla, o di averne comunque la massima cura. (…) Vorremmo discutere Dante, Boccaccio, Petrarca, vorremmo ancora rimproverarmi di intendere e parlare la loro lingua?”



Con queste asserzioni, l’opinionista ha cercato di insistere sull’innocuità di quanto aveva detto in trasmissione. Ha concluso, poi, chiedendo perdono del fraintendimento, dato che in ogni caso lui non avrebbe avuto nessun potere da esercitare in favore della persona raccomandatogli.

Ecco le sue parole: “Posso dunque scusarmi di aver sottovalutato l'uso improprio e univoco del termine «raccomandazione», e l'accezione decisa, nonostante l'impossibilità degli effetti, da Barbara D'Urso. Spero di essere stato chiaro”.



Sgarbi sembra quindi disposto a riallacciare i rapporti con la conduttrice, ma vediamo come aveva reagito la D’Urso nel fuorionda della puntata.