Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) Pinuccio torna a indagare sullo scandalo del voto degli italiani all’estero, perché l’inviato del Tg satirico è letteralmente sepolto da segnalazioni da tutto il mondo su anomalie che riguardano le ultime elezioni e non solo. «Vivo qui da 13 anni e non mi è mai arrivato il plico delle votazioni a casa. Così ho chiamato l’ambasciata italiana e mi hanno risposto che non è obbligatorio votare», dichiara un italiano residente in Perù. Un altro che vive in Svizzera dice: «Oltre al mio plico elettorale ho ricevuto anche quello di mia figlia, che però a differenza mia non ha la cittadinanza italiana». Mentre una ragazza dalla Francia denuncia di aver ricevuto il plico addirittura dopo le elezioni: «Avrei dovuto riceverlo entro il 22 settembre, invece l’ho ricevuto il 26».



Pinuccio si domanda se c’è almeno un italiano all’estero che sia stato in grado di votare regolarmente e lancia nuovamente il suo appello per cambiare, una volta per tutte, il metodo di voto all’estero.



Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).