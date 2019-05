"Adrian" di Celentano finisce online sui siti porno

Mediaset ha comunicato qualche giorno fa che Adrian è stato definitivamente rimandato a settembre/ottobre. Il giorno esatto di messa in onda sarà comunicato successivamente: "Come da originario sviluppo del programma che vedeva l'aumento progressivo della presenza di Adriano Celentano, quest'ultimo sarà presente in scena in tutte le restanti cinque puntate previste", spiega la nota.



In attesa delle prossime puntate, sul sito pornografico xvideos.com è comparsa la prima puntata della serie, proposta come “hentai”, in giapponese “sessualmente perverso” e ha riscosso già un ottimo numero di visualizzazioni e apprezzamenti. Ambientato in un mondo lontano, l’episodio riporta pari pari i primi passaggi della storia di "Adrian", dal suo lavoro di orologiaio alla carcerazione, fino alla storia d’amore con sua moglie.



Sarà che agli occhi del pubblico alcune scene e alcuni dialoghi sono apparsi spinti e adatti ad un pubblico adulto, ma sembra evidente che si tratti di una provocazione di qualche goliardico utente.