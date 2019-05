"Beautiful", Vittorio Brumotti bacia Ridge Forrester

"Beautiful" (vero titolo "The Bold and the Beautiful") è la soap opera di punta di Canale 5, la più amata, e va in onda da 31 anni, quasi 32 per l'esattezza dal momento che l'avventura della Famiglia Forrester è iniziata esattamente il 23 marzo 1987. Per l'occasione "Striscia la notizia" con Vittorio Brumotti ha visitato il set a Los Angele, mostrando l'esclusivo backstage dal set alla regia, passando per il magazzino dei costumi.



La soap ha vinto 3 Emmy Awards (gli Oscar della Tv) e altre centinaia di premi. Brumotti poi ha intervistato in uno studio Katherine Kelly Lang (Brooke Forrester) e Thorsten Kaye (Ridge Forrester), "pizzicati" mentre stavano provando una scena. Una curiosità: Thorsten Kaye sostituisce Ronn Moss, nel ruolo di Ridge a partire dal 2013, entrando così a tutti gli effetti a far parte del cast storico di" Beautiful".



Katherine Kelly Lang ha confessato di aver girato oltre ottomila puntate e di aver baciato durante le riprese molti uomini. A questo punto Brumotti si è sciolto i lunghi capelli e si è avventato non sull'attrice ma su... Thorsten Kaye per baciarlo a "tradimento". Che dire? Un bacio molto Beautiful!