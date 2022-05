Enrico Lucci in missione alla convention romana della Lega con Mariano Apicella in versione maglietta e spilla padana. Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci incontra il gotha leghista per capire il grado di romanizzazione degli esponenti di punta del Carroccio: da Claudio Durigon a Laura Ravetto, da Lucia Bergonzoni a Simone Pillon. Immancabile, ovvio, pure il leader Matteo Salvini a cui Apicella dedica una canzone.



«Sei come la Ravetto che è passata da Forza Italia alla Lega?», chiede Lucci al musicista. «Sono e sempre sarò fedele solo a Silvio», assicura il cantante napoletano, classe 1962.