Questa sera “Rai Scoglio 24” (il canale di Striscia “dedicato” alla Rai) affronterà il caso del conduttore esterno alla Rai Giampiero Marrazzo che dal 30 gennaio condurrà su Raitre la trasmissione Il posto giusto, nonostante sia il fratello minore del più noto giornalista Rai, nonché ex Presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo.



Una vicenda che lascia perplesso anche Andrea Ruggieri, nipote di Bruno Vespa e membro della Commissione Vigilanza Rai, che intervistato da Pinuccio ha dichiarato: «Quando si collabora con la Rai bisogna dichiarare per iscritto di non avere parenti dipendenti in Rai. Io non capisco come Giampiero possa aver firmato un modulo del genere, dato che il fratello Piero è uno storico dipendente Rai. Non dovrebbe essere consentito. Inoltre, non vedo la necessità di affidarsi a un conduttore esterno quando in Rai ci sono 1.600 giornalisti a disposizione».



Nel servizio in onda stasera si ricorda anche che Piero Marrazzo, ora a disposizione del direttore di Rainews, fu sospeso dal suo incarico di corrispondente da Gerusalemme per una vicenda di spese non certificate su cui la Rai starebbe ancora indagando.



RAI Scoglio 24 continuerà a seguire la vicenda.