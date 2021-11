Stasera a “Rai Scoglio 24” Pinuccio svela alcuni retroscena sulle recenti nomine dei vertici dei tg Rai.

Da Monica Maggioni, neo direttrice del Tg1, che nel dicembre 2019 stava per far scoppiare una crisi internazionale con un’intervista, mai autorizzata, al presidente siriano Bashar al Assad, fino a Mario Orfeo, ora a capo del nuovo genere “Approfondimento”, affettuosissimo amico di Ferdinando Salzano della Friends & Partners.



E la favorita Giovanna Botteri? Resta per ora a bocca asciutta. «Sarà ancora in ferie?», si chiede l’inviato di Striscia.



Pinuccio mostra anche le foto dell’ad Rai Carlo Fuortes alla festa del piddino Goffredo Bettini, con l’ex premier Giuseppe Conte e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Lo stesso Fuortes che pochi giorni prima aveva dichiarato: «Nella mia Rai i partiti non bussano più».