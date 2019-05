A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) andrà in onda la serie di tentativi telefonici con cui Eugenio il Genio ha provato invano per tre ore a contattare l’Agenzia delle Entrate, dopo le numerose segnalazioni che ci sono arrivate sul mal funzionamento del servizio d’assistenza. Nonostante una lunga serie di chiamate, il Genio non è riuscito a parlare con un consulente. Stremato dai tentativi, Eugenio ha provato a scrivere una e-mail all’Agenzia ma anche quel servizio web, che dovrebbe essere attivo 24 ore su 24, non era al momento disponibile.

