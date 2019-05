A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) i tentativi di Valerio Staffelli di consegnare il Tapiro d’oro a Gabriel Garko. Infatti l'attore torinese, per quattro anni legato a Eva Grimaldi, è rimasto attapirato dopo che la showgirl, durante L'isola dei famosi, ha dichiarato che Imma Battaglia, sua attuale compagna, sarebbe «più maschio» di Garko.

Raggiunto dal tapiroforo in un bar di Zagarolo, in provincia di Roma, Garko si è dato alla fuga allotanandosi in macchina. Staffelli, cercando di consegnare l’ambito premio, ha inseguito a bordo di uno scooter l’attore che ha ha tentato in tutti i modi di sfuggire al tapiroforo, fino al punto di schiacciargli un piede con l’auto.