Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Stefania Petyx racconta cosa significa vivere in terra di mafia. È la storia di Daniele Ventura, proprietario del bar “New Paradise”, nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo, costretto a chiudere per aver denunciato chi gli chiedeva il pizzo. Al microfono dell’inviata di Striscia, il giovane ha spiegato così la vicenda: «Ho realizzato il sogno di aprire un bar e dopo tre giorni sono venuti tre uomini a chiedermi il pizzo. Ho pagato perché hanno minacciato di combinare un casino nella zona. Poi però ho denunciato tutto alla direzione distrettuale antimafia». Dopo la denuncia, le forze dell’ordine hanno dato il via a un’operazione che ha portato all’arresto di diverse persone, tra le quali anche i suoi aguzzini. La notizia si è immediatamente diffusa e, da quel momento, il bar si è svuotato. «I clienti mi dicevano: “Da uno che denuncia non ci possiamo andare perché abbiamo paura”», ha raccontato Daniele, che ha aggiunto: «Il locale ha resistito un anno, ho cercato di fare il massimo», ma non c’è stato niente da fare e ha dovuto chiudere. Ora preferisce non tornare a Borgo Vecchio e dice: «Vorrei ripartire, ho ricevuto un fondo destinato alle vittime di racket ma, per colpa di un cavillo, manca ancora una parte». Jimmy Ghione è stato quindi a Roma per cercare di superare questo cavillo, ottenendo dallo Stato un impegno a sbloccare l’erogazione dei soldi.