Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) andrà in onda la testimonianza inedita di una concorrente di Affari Tuoi. Durante l'intervista si evincerebbe come sarebbe possibile pilotare le puntate del programma dei pacchi di Raiuno. La signora Marisa racconta infatti che, durante il provino, la produzione di Affari Tuoi ha chiesto se le sarebbero bastati 100.000 euro di vincita e qual è il suo numero preferito; lei ha risposto: «Il 17, perché mio figlio è nato il 17, io mi sono sposata a 17 anni e quando lavoravo in fabbrica il mio numero era il 117». Guarda caso, durante la puntata del 17 ottobre in cui ha giocato la signora Marisa, le viene affidato un pacco da 100.000 euro e nel momento del cambio pacco sceglie il numero 17. Ecchecaso!