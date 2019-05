Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Marco Camisani Calzolari torna sul caso dei profili Instagram hackerati. Dopo il servizio andato in onda il 30 novembre 2018, sono arrivate tantissime richieste di aiuto: «Il mio profilo è stato hackerato e l’hacker mi ha chiesto circa 200 euro. Io non ho pagato, pensando che seguendo le indicazioni di Instagram sarei riuscita a sbloccarlo», spiega una donna. E invece, come conferma un’altra vittima: «Nonostante diversi contatti con l’assistenza, non mi hanno aiutato».

L’inviato di Striscia è andato a Londra, nella sede europea di Instagram, per capire perché «un’azienda valutata 100 miliardi di euro non prenda in considerazione i propri utenti».

Una volta entrato nel palazzo che ospita il social network, ha chiesto di poter parlare con qualcuno per chiarire il problema dei profili rubati. «Purtroppo - spiega l’inviato - ci hanno buttati fuori. Ma noi non molliamo».