Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio indaga sulla presunta “parentopoli” nelle società che svolgono lavori in appalto per conto dell’ASL di Taranto. Come la Sincon, azienda che si occupa dei database per l’ASL, che avrebbe numerosi impiegati parenti di dipendenti dell’azienda sanitaria locale. Inoltre, nella stessa Sincon, pare lavorino anche: il fratello di un politico della zona, la moglie di un sindaco di un comune vicino a Taranto, il cugino di un ex consigliere della provincia di Taranto e due del coordinamento del Pd di Massafra. Coincidenze?