Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) nuovi audio dell’ex assessore regionale pugliese Michele Mazzarano, dimessosi dopo i servizi del Tg satirico di Antonio Ricci. Si ricorda che il politico avrebbe offerto un posto di lavoro ai figli di Emilio Pastore in cambio di favori nella campagna elettorale del 2015. Le nuove registrazioni risalgono al gennaio scorso, quando Pastore incontra per la seconda volta Mazzarano, che gli suggerisce che cosa deve dire il figlio per farsi assumere in una delle società legate alla Regione Puglia: «Deve dire che “voglio rientrare fra quelli disponibili a fare il tirocinio formativo”» e Pastore chiede: «E poi lo chiama subito?». Mazzarano conferma: «Ha detto di sì».



