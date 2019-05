A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40), nell’ultimo giorno utile prima dell’introduzione della par condicio, il viceministro dell’Economia e delle Finanze Enrico Zanetti risponderà alle domande dell’inviato Riccardo Trombetta e a tutti i cittadini che, proprio a Striscia, hanno denunciato comportamenti scorretti da parte dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, Trombetta chiederà al viceministro se sono da considerarsi nulli tutti gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate privi di alcuni elementi fondamentali, come l’ubicazione degli immobili/terreni presi a comparazione, e quali provvedimenti l’Agenzia intende prendere nei confronti di quei funzionari che manifestano comportamenti vessatori verso i cittadini colpiti da accertamento. Trombetta chiederà inoltre di spiegare come mai un cittadino è obbligato a versare un terzo degli importi accertati per accedere a un ricorso, e se è vero che, secondo una norma del 1° gennaio 2016, in caso di vittoria del contribuente nel ricorso contro l’Agenzia delle Entrate, spetti a quest’ultima pagare le spese legali sostenute.



Vedi versione estesa dell'intervista