Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Belen Rodriguez per essere andata in moto senza casco in compagnia del fidanzato Andrea Iannone. Raggiunta dal tapiroforo a Cologno Monzese, la showgirl argentina si è giustificata: «Ero su una stradina di un locale, non ero in strada! Ho un problema col casco, mi rovina la piega» ma, bacchettata dall’inviato, ha aggiunto: «La prossima volta lo metterò». Belen poi, parlando dei personaggi più attapirati da Striscia, ha concluso con un appello a Fiorello: «Quando vuoi, signor Fiorello, sono disponibile a lavorare con te, è il mio sogno nel cassetto, datti una mossa e inventati qualcosa».