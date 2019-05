A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40), Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Cristian Brocchi per aver perso la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il tecnico del Milan, riguardo la partita di sabato sera, ha dichiarato: «È andata male dal punto di vista del risultato, ma bene per l’atteggiamento. Il Milan ha dimostrato di potersela giocare. Il presidente ha fatto i complimenti per come è stata giocata la gara. La partita di ieri sera è stata giocata con lo spirito giusto». Alle domande sul suo futuro da allenatore dei rossoneri, Brocchi ha risposto: «Penso di avere qualche chance in più dopo ieri sera. Spero che si sia visto qualcosa del mio atteggiamento». Insomma, soddisfatto?: «Di ieri sera sì».