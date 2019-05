«Giusto regolamentare gli spazi delle forze politiche ma ai giornalisti lasciategli fare i giornalisti»

Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro al direttore del Tg La7 Enrico Mentana come regalo per il suo 63° compleanno e per lo scontro con l’Agcom che, durante la campagna elettorale, impone anche alle tv private di bilanciare politicamente non solo i rappresentanti dei partiti, ma pure gli interventi di giornalisti e opinionisti. Al tapiroforo, che lo ha intercettato a Roma, Mentana ha detto: «Devo dire per chi voto? Io non voto, quindi cosa devo dire? Ma poi, anche se votassi per Staffelli, Gerry Scotti, la Hunziker, che cosa cambierebbe? È una sciocchezza allargare la fascia di coloro che devono essere toccati dalle norme dell’Agcom. È giusto regolamentare gli spazi delle varie forze politiche ma ai giornalisti lasciategli fare i giornalisti». Quanto alle sanzioni previste per chi non rispetterà la norma, il direttore ha detto: «Preferisco la sanzione dell’Agcom piuttosto che quella del telespettatore. Se uno in quel momento ha davanti un politico e deve fargli una domanda, deve chiedersi se è una domanda di destra, di sinistra, di opposizione… fa ridere. È la politica che ha bisogno delle garanzie per la politica. Ma qui ci vogliono garanzie anche per noi. È la politica che vuole mettere sempre le braghe a tutti».