Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Fiorello per la pessima stagione dell’Inter: «Non è un problema mio! Vada dal signor Suning. Il signor Pioli non è arrivato a mangiare l’involtino primavera. Quando un allenatore viene esonerato dispiace sempre». Il tapiroforo poi, ha colto l’occasione per parlare con il presentatore del numero dei Tapiri ricevuti da lui e da Belén Rodriguez, fresca di sorpasso ai danni di Fiorello: «Non va bene ‘sta cosa qua, Belén non si fa!». Infine lo showman, scherzando con Staffelli, ha commentato la capigliatura dell’inviato: «Sembri Raf quando cantava Self control negli anni 80».