Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Ilary Blasi riceverà un Tapiro d’oro per essere stata baciata con troppo entusiasmo da Alfonso Signorini mentre conduceva il Grande Fratello Vip. Valerio Staffelli ha incontrato la presentatrice a Milano e l’ha messa in guardia da Alfonso: «Le diamo un Tapiro perché è stata sfruttata, per la proprietà transitiva Signorini voleva baciare Totti». E la Blasi ha risposto: «Lo so che lui vuole arrivare a Francesco». Infine Staffelli ha consigliato a Ilary di stare attenta a Signorini, visto che i due saranno ancora insieme al GFVip e lei ha risposto: «Speriamo non se ne approfitti ancora. Mancano ancora quattro puntate, quindi è lunga».