A Striscia la notizia Tapiro d’oro a Morgan

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Morgan dopo il suo abbandono di Amici in seguito a contestazioni arrivate durante una puntata del talent. Al tapiroforo, che lo ha raggiunto a Roma, ha spiegato: «Non si può invitare una persona a casa propria, sapendo chi è, e poi sputargli in faccia. Quando non ti fanno parlare e suonare è un lager, perché nel regime la musica e la libertà di parola sono vietate. Ovunque si impedisca di parlare e fare arte è, dunque, un regime totalitario. Io sono comunista». Staffelli è poi passato all’argomento audience, dopo la partecipazione del cantautore a Ballando con le stelle: «Però, signor Morgan, la curva degli ascolti è scesa quando lei è entrato». Morgan ha risposto: «Ma cosa sta dicendo?! A lei è scesa la curva!» intonando: «Mangi un sacco di patate, non mi sprechi le nottate e vedrà che la curva tornerà!». Infine, ha concluso: «Torno da Maria solo se mi fa cantare l’Ave, o Maria, se mi chiedono scusa in modo corale».