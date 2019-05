Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà un Tapiro d’oro al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio per la presenza in Italia di caschi che, nonostante abbiano il certificato di omologazione, non passano i test di sicurezza. In Italia, infatti, i controlli vengono condotti solo sui caschi prodotti nel nostro Paese. Su tutti i caschi prodotti all’estero e omologati negli altri Paesi dell’Unione Europea, non si fanno controlli di sicurezza. Il tapiroforo ha spiegato al Ministro, intercettato a Roma, che si tratta di importazione regolare dei prodotti e Delrio ha risposto: «Controllo subito e verifico». Infine, il Ministro ha accolto la raccomandazione di Staffelli, che ha detto: «Gli italiani hanno bisogno di mettere la testa in caschi sicuri».