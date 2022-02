A striscia la notizia tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Stasera, lunedì 14 febbraio 2022, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci.



I conduttori dei record, dopo una settimana di assenza per la positività al Covid-19 di Enzino, saranno di nuovo al timone di Striscia la notizia per una settimana, fino a sabato 19 febbraio. Da lunedì 21 fino a sabato 26 febbraio, invece, Greggio condurrà insieme a Silvia Toffanin, mentre Iacchetti sarà impegnato in una tournée teatrale.