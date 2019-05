Questa sera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) mostra una nuova presunta irregolarità all’Isola dei Famosi che metterebbe in discussione l’esito della prova per il “mejor”, status che permette al vincitore della sfida l’accesso diretto alla semifinale del programma. La prova di resistenza tra i naufraghi Alessia Mancini e Jonathan, andata in onda nella puntata di martedì scorso, è stata vinta dalla Mancini… Ma la prova del VAR che cosa dice?



