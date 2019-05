Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40), Valerio Staffelli consegnerà un nuovo Tapiro d’oro a Sinisa Mihajlovic per la vittoria del Milan contro la Sampdoria, arrivata dopo il suo esonero. Intercettato a Roma, l’ex tecnico dei rossoneri ha commentato così il debutto di Cristian Brocchi: «Il Milan vince soprattutto senza Mihajlovic, spero che mantengano il sesto posto e vincano la Coppa Italia, nei loro successi ci sarà un po’ di mio». Invece, sulle parole di Paola Ferrari, che aveva definito Mihajlovic un “cafone” per le dichiarazioni dell’allenatore sul rapporto tra le donne e il calcio, ha aggiunto: «L’ultima volta mi sono espresso male. Ci sono donne che capiscono di calcio, per esempio Ilaria D’Amico, ma non è il caso della Ferrari».