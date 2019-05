Qualche mese fa Striscia la notizia ha mandato in onda un servizio di Max Laudadio che insieme al mensile Il Salvagente indagava sulle sostanze nocive presenti in alcuni marchi di pasta.

Da alcune analisi era emerso che certi tipi contenevano glifosato, un vermicida molto comune.

In molti vi siete indignati per i risultati emersi e il passaparola è stato immediato.



La notizia ha fatto talmente discutere che qualche maleintenzionato ha pensato di sfruttarne l'appeal per trarre in inganno alcuni consumatori, attraverso falsi link.

Ci sono arrivate infatti diverse segnalazioni da parte di utenti che, incuriositi da post come quello qui sotto in cui si cita Striscia, hanno cliccato pensando di venire reindirizzati al nostro sito e di poter vedere il servizio.