Ambiente Ciovani: ecco come partecipare alle selezioni

A Striscia la notizia vogliamo dare spazio a “ciovanissimi” nuovi divulgatori scientifici che abbiano meno di 15 anni e che ci sorprendano con delle proposte per migliorare la situazione climatica del nostro Paese e del nostro pianeta.



Ci rivolgiamo quindi ai genitori di questi ragazzi appassionati di clima che abbiano qualcosa da dire sul tema dell’inquinamento e che vogliano accedere alle selezioni per diventare i protagonisti della nostra nuova rubrica “Ambiente Ciovani”.



Per consentire al vostro “ciovane” di inviarci il proprio servizio, cliccate qui e scaricate la liberatoria che va compilata e firmata da entrambi i genitori (o dai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale).



Inviate una mail a strisciagiovani@mediaset.it, allegando la liberatoria debitamente compilata e firmata insieme alla fotocopia della carta d’identità dei genitori ( o dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale).



Una volta ricevuta la liberatoria firmata, sarà nostra premura ricontattarvi per spiegarvi come inviarci il filmato.