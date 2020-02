Anche Twitter potrebbe introdurre le stories. La novità potrebbe diventare realtà e breve grazie ad un accordo con Chroma Stories, un’applicazione nata con l’intento di offrire layout eleganti da condividere sui diversi social network.



Kayvon Beykpour, product lead di Twitter, ha confermato che stanno lavorando ad un’acquisizione di Chroma Labs, co-fondata dal creatore di Boomerang. Ecco le sue parole in riferimento ai nuovi colleghi: “Si uniranno ai nostri team di prodotto, design e ingegneria lavorando per dare alle persone modi più creativi per esprimersi su Twitter”.





Thrilled to welcome the amazing @Chroma_Labs team including @picturejohn, @alexli, @joshuacharris to @Twitter.



They’ll join our product, design, and eng teams working to give people more creative ways to express themselves on Twitter 🎨💬 — Kayvon Beykpour (@kayvz) February 18, 2020

L’obiettivo, infatti, sarebbe quello di introdurre contenuti visuali all’interno della piattaforma, che per la sua struttura, finora, ha potuto ospitare soltanto i famigerati. In questo modo anche gli utenti più abituati a Instagram e Facebook, e quindi alle immagini, potrebbero avvicinarsi a Twitter.L’introduzione di, potrebbe essere anche un modo per accontentare, in parte, gli utenti attuali. La piattaforma, infatti, ha già proposto di recente una novità: l’opzione di aggiungere un nuovo tweet a uno vecchio. Questo aggiornamento, però, è stato presto considerato inutile dagli utenti che hanno subito reclamato il tanto atteso edit button.D’altronde nell’ultimo periodo, la tendenza generale è stata quella di creare applicazioni per rendere sempre più facile creare contenuti belli e divertenti da condividere sulle diverse piattaforme. Vediamo qualche esempio.