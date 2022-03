«Migliaia di camerieri, cameriere, badanti… e amanti!». Così hanno definito la comunità ucraina, in un fuorionda che non è passato inosservato, i giornalisti Antonio Di Bella e Lucia Annunziata durante uno speciale del Tg3 sull’invasione russa. Una pessima figura che vale a Di Bella il Tapiro d’oro di Striscia la notizia, il secondo della sua carriera.



«Sapevo che saresti arrivato…», ammette il giornalista e direttore di Rai Day Time a Valerio Staffelli ricevendo il Tapiro. «Ricordo a tutti che non eravamo in onda e che ci siamo scusati pubblicamente, ma colgo ugualmente l’occasione per scusarmi di nuovo. Sono gli errori di chi fa molte cose, ma in percentuale mi sembra che prevalgano quelle fatte bene».



Il servizio completo stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).