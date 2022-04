«Striscia la notizia, con l’inconfondibile modo di fare e parodiare l’informazione, è sicuramente il primo esempio (e il più longevo) di sintesi in TV», con questa motivazione domani sera a Palazzo Ducale, durante la settima edizione del Festival della Sintesi di Lucca, Antonio Ricci riceverà il premio televisivo “Dillo in sintesi” che ogni anno viene consegnato a personaggi, trasmissioni o autori che riescono a essere brevi e intelligenti sul piccolo schermo.



Antonio Ricci (Albenga, 26 giugno 1950) è autore di programmi che hanno fatto la storia della televisione. A soli 29 anni firma come autore la prima serata del sabato di Raiuno (Fantastico), a cui seguiranno numerose trasmissioni di successo come Drive In e Striscia la notizia, il tg satirico più longevo al mondo, come certificato anche dal Guinness dei primati.