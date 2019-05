Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno ritirano il premio al teatro Ambra di Albenga

Domenica 15 aprile 2018, ore 17.00, al Teatro Ambra di Albenga (Savona) Antonio Ricci, come da tradizione, ha consegnato la “Fionda di Legno 2018”, premio che i “Fieui di Caruggi” riservano a chi, nella sua vita, ha saputo tirare buone fiondate. Quest’anno il riconoscimento è stato assegnato alla fondazione Doppia Difesa, fondata da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno, a tutela delle donne soggette alla violenza di genere.

«Abbiamo scelto un’associazione che si occupa della difesa delle donne. Un tema delicato, specialmente in questo momento storico. Verranno a ritirare il premio Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno. Una fionda data a due donne ma per rappresentare tutte le donne», spiegano i Fieui di Caruggi.

Il papà di Striscia la notizia nel 2007 è stato il primo a ricevere la Fionda di Legno, principalmente per la campagna contro la realizzazione, nel centro storico di Albenga, di quattro torri alte ottanta metri al posto dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia. Dopo di lui sono stati premiati, tra gli altri, Fabrizio De André, Paolo Villaggio, Milena Gabanelli, Roberto Vecchioni, don Andrea Gallo, don Antonio Mazzi, Carlo Petrini, Fiorella Mannoia, Javier Zanetti e i Nomadi.