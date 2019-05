Il deputato del Pd Luca Sammartino e i vertici della clinica Villa Regina di Sant’Agata Li Battiti (Catania) sono indagati dalla Procura di Catania dopo i servizi di Striscia la notizia sul caso di un'anziana disabile che, insieme ad altri malati ospiti della struttura, avrebbe votato per il deputato alle elezioni regionali in Sicilia dello scorso novembre nel seggio speciale allestito all'interno della casa di cura.

Il figlio della donna, intervistato da Stefania Petyx , aveva denunciato che la firma della madre era stata falsificata. L'anziana 88enne, infatti, non sarebbe stata in grado di votare perché bloccata a letto e interdetta a qualsiasi tipo di movimento.

Le indagini sono nella fase di incidente probatorio.