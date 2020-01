Nostalgici di Vine, tenetevi forte: arriva il suo erede, Byte. La nuova app sbarca sul mercato con l’obiettivo di dare del filo da torcere a TikTok. A idearlo è stato Dom Hoffman, che già nel 2012 aveva fondato insieme a Rus Yusupov e Colin Kroll proprio Vine, chiuso dopo l’acquisizione di Twitter nel 2016.



Da allora proprio Hoffman aveva confessato di essere al lavoro per dare nuova vita alla sua creatura sulla base delle nuove richieste del mercato. E così ecco Byte, che dopo una prima fase di sperimentazione è ora disponibile su iOS e Android.



Basta fare il login con Apple o Google (non con Facebook), scegliere un nome utente e aggiungere un’immagine del profilo e il gioco è fatto. Sarà possibile creare e condividere miniclip di qualsiasi tipo, esattamente come TikTok. E allo stesso modo si potranno commentare, mandare reazioni (ma anche condividere).



Per scovare profili interessanti, argomenti di tendenza e sezioni tematiche basta andare nell’area “Discover” oppure specificare l’argomento che si intende cercare.

Per capire se diventerà il nuovo social del momento bisognerà aspettare qualche settimana, soprattutto per vedere se riuscirà ad attrarre influencer e celebrities.



Byte, in realtà, non è il primo a cercare di intaccare il successo dell’app cinese. Recentemente, infatti, sono nate altre app sulla stessa linea, che però non hanno sortito gli effetti desiderati: da Dubsmash a Triller fino a Firework e a Lasso (quest’ultima lanciata proprio da Mark Zuckerberg per correre ai ripari).



Per attrarre giovani e potenziali nuovi influencer Byte ha promesso di voler pagare i creator più prolifici attraverso un meccanismo di “revenue sharing”, cioè di condivisione dei guadagni. Per capire se basterà questo a sancirne il successo basta aspettare.



Intanto, se anche di TikTok non siete proprio degli esperti, ecco un servizio della nostra Rajae che vi spiega come funziona e il microcosmo di giovanissime star che ne deriva.